Скандал у Китаї: попередника Сі Цзіньпіна Ху Цзінтао вивели зі з'їзду під руки – епічне відео

У Китаї відбувся черговий з'їзд Комуністичної партії. Під час події затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. Тим часом його попередника Ху Цзінтао вивели зі з'їзду під руки.

З'їзд Комуністичної партії стартував ще 16 жовтня. Фінальне засідання відбулося 22 жовтня.

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Несподівано просто під час з'їзду Ху Цзінтао – попередника Сі Цзіньпіна – вивели з залу під руки. Момент потрапив на відео.

Ху Цзінтао вивезли з залу: дивіться відео

Жодних офіційних коментарів не було. Журналісти припускають, що будь-які згадки про цей інцидент намагаються видалити. Водночас відео активно поширюють у мережі.

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Комуністична партія Китаю визнала лідерство Сі Цзіньпіна. Це, а також внесенням змін до статуту КПК, стало підсумком роботи з'їзду.

Вочевидь Сі Цзіньпінь перебуватиме при владі ще щонайменше 5 років. Під час з'їзду він виголосив промову, у якій підсумував останні роки своєї діяльності, а також – поділився планами на майбутнє.

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