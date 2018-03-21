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Скандал із витоком даних Facebook: Цукерберг визнав провину

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Засновник Facebook Марк Цукерберг
Засновник Facebook Марк Цукерберг / Getty images

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відреагував на величезний скандал, що розгорівся навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані понад 50 мільйонів користувачів соцмережі.

Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.

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Ми несемо відповідальність за захист ваших даних. І якщо ми не можемо цього зробити, значить ми не заслуговуємо на те, щоб надавати вам послуги. Я працював над тим, щоб зрозуміти, що ж насправді сталося... І щоб переконатися, що це не станеться знову. Але ми теж робимо помилки. Ще є багато чого, що треба зробити,
– прокоментував він скандал із Cambridge Analytica.

Цукерберг запевнив, що ще у 2014-му компанія вжила необхідних заходів, щоб витоку даних користувачів не відбулося.

"Cambridge Analytica стверджує, що вони вже видалили дані і погодилися на судовий аудит фірми, яку ми найняли. Ми також працюємо з регуляторами, які розслідують, що сталося", – зазначив засновник Facebook.

Цукерберг також сповістив, яких заходів вживатиме його компанія для захисту даних користувачів.

По-перше, ми розглянемо всі додатки, які мали доступ до великих обсягів інформації, перш ніж ми змінили нашу платформу, щоб значно скоротити доступ до даних в 2014 році, і ми проведемо повну перевірку будь-якого додатку з підозрілою діяльністю. Ми заборонимо будь-якого розробника на нашій платформі, який не згоден на ретельний аудит. І якщо ми знайдемо розробників, які неправильно використовували особисту інформацію, ми заборонимо їх і розповімо всім, хто постраждав від цих додатків,
– запевнив мільярдер.

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У справі про глобальний витік даних користувачів Facebook Марка Цукерберга уже викликали в Європарламент.

Що таке Cambridge Analytica? Компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа на виборах 2016, незаконно отримала доступ до даних понад 50 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook. Вона пропонувала бізнесменам та політикам послуги, які дозволяють "змінити поведінку аудиторії".

Теги: Техно Розслідування Марк Цукерберг Facebook Скандал Інтернет Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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