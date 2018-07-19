Скандал на Київщині: школу без даху затоплювало двічі через недобросовісного підрядника

18 липня у селі Старі Безрадичі, що на Київщині, внаслідок шаленої зливи затопило місцеву школу, яка, чекаючи на ремонт, кілька тижнів простояла без даху.

Як повідомляє ТСН, батьки учнів звинувачують у інциденті підрядника, а саме компанію "КСТ-Інвест", яка виграла тендер на капітальний ремонт школи: оновлення покрівлі та утеплення фасаду, загальною вартістю майже у 2,5 мільйона гривень.

За їхніми словами, перед цим ремонт у класах пробили за власні гроші, і все було завершено на 90%, а тепер всі стіни – у підтьоках, а на підлозі стоять калюжі.



Внаслідок негоди на стінах класів утворилися підтьоки

Щодо "КСТ-Інвест", то 22 липня фірма отримала першу частину грошей та частково закупила матеріал, а 26-го числа розпочала ремонтні з того, що працівники зняли старе покриття школи, на чому і зупинилися. Згодом затримку у компанії пояснили проблемами з поставкою металопрофілю для нового даху.

У підсумку два тижні школа стояла практично незахищеною перед негодою, аж поки 11 липня не пройшла перша злива. Встановлений на випадок дощів гідробар'єр (плівка) своєю чергою не витримав натиску води.



Школу у Старих Безрадичах через підрядника затоплювало двічі

"Першого разу протекло не дуже сильно – була лише одна пляма в коридорі. Вчителі та люди з села позбігалися, самі вичерпували воду. Підрядник нічого не робив, як і його працівники", – переконує заступник директора школи Світлана Микуляк.

Зауважимо, що після першого випадку працівники нарешті завезли частину матеріалу, проте його вистачило на вкриття лише незначної частини шкільного даху, а відкриту частину покрівлі додатково накрили плівкою, але й вона не витримала.

Відтак, щ пройшла селом увечері 18 липня, залила шкільні приміщення до першого поверху.

"Протекло аж до актової зали, що на першому поверсі. Там – мокра стіна. Залило кабінет психолога, коридор. Комп'ютерний клас, який ми робили власними силами, перебуває у критичному стані. Залило водою й підсобне приміщення кабінету інформатики. Там інтерактивна дошка, телевізори, обладнання для Wi-Fi. Це усе – непереносне", – розповідає заступниця директора.



Найбільше внаслідок зливи дісталося кабінету інформатики, звідки частину обладнання неможливо було винести

Водночас вона додає, що жодного зв'язку з директором "КСТ-Інвест" Тарасом Дуднієм не було, а напередодні до нього не могли додзвонитися навіть чиновники з районного управління освіти.

Голова управління освіти Обухівського району Олексій Сукенніков зі свого боку каже, що проблеми з підрядником виникли з самого початку.

Наш районний технагляд, директор школи та я особисто просили підрядника не відкривати дах, тому що ми вже маємо подібну практику у Германівці (село в Обухівському районі, – 24 канал). Там так само відкрили дах, не завезли матеріал, і під час зливи вода намочила стелю кабінетів. Але підрядник запевнив, що гідробар'єр, який було покладено, витримає будь-які зливи, і постійно годував обіцянками, що металопрофіль завезуть з дня на день,

– обурюється чиновник.

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Крім того, наголошує він, після останньої потужної зливи підрядник надав гарантійний лист, що відшкодує збитки школі. Як припускає голова управління освіти, імовірно, це полягатиме у поточному ремонті класів, які отримали пошкодження. Саме таким шляхом вирішення проблеми пішли у Германівці.

Школу затопило без даху на Київщині: відео

"Щоправда, практика свідчить, що директор "КСТ-Інвест" є щедрим на обіцянки, які не виконує. Зокрема, районному управлінню освіти було озвучено запевнення, що у четвер, 19 липня, до школи доправлять решту потрібного для покрівлі матеріалу та розпочнуть монтаж. Проте станом на 18:30 металопрофілю у школі немає. Згідно з контрактом, підрядник має завершити капітальний ремонт до 25 серпня. А кінцевим терміном відшкодування збитків в гарантійному листі вказано 15 серпня», – констатують журналісти.