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Скандал на концерті Могилевської у Чернігові: постраждали родини воїнів АТО

13:35, сьогодні 7093 Читать новость на русском
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Соцмережі

28 грудня у Чернігівському облмуздрамтеатрі імені Шевченка відбувся концерт популярної української співачки Наталії Могилевської, який завершився гірким неприпустимим моментом щодо родин учасників і добровольців АТО.

Як сповістила у своєму Facebook чернігівка Світлана Здор, річ у тім, що родини учасників і добровольців АТО спершу запросили на захід, а потім заявили, що немає місць і відтак пропустити на концерт їх не можуть.

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"Всі у гарному настрої та красиві прийшли до драматичного театру. Але на нас очікувало неприємне розчарування, бо адміністратор Могилевської пані Юля, яка звернулась до активіста Альберта Черешка із запрошенням, навіть не вийшла до нас. Вона заявила, що нас навіть "поставити нікуди", – зауважила вона.

До слова, у Чернігівському драмтеатрі підтвердили факт інциденту. За словами представників установи, справді через неповний продаж квитків на концерт адміністратори співачки Могилевської, які забезпечували наповнюваність зали, запросили на вільні місця членів сімей учасників АТО, не врахувавши кількість охочих, пише видання "ЧЕline".

"Як результат, значна кількість людей, які відгукнулися на запрошення безкоштовно відвідати концерт, не змогли потрапити до театральної зали через брак вільних місць. Адміністрація Чернігівського театру вважає неприпустимими такі дії організаторів концерту співачки Наталії Могилевської та перепрошує шановну чернігівську публіку за прикрий інцидент у театрі, створений гастролюючою організацією напередодні Новорічних свят". – додали у театрі.

Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Скандал АТО Музика Наталія Могилевська Чернігів
Джерело: 24 Канал
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