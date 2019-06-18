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      Скандал навколо забудови Протасового Яру: що там відбувається

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      Конфлікт навколо забудови Протасового Яру у Києві
      Конфлікт навколо забудови Протасового Яру у Києві / Facebook Ігоря Луценка

      У Протасовому Яру у Києві попри заборону намагались спиляти дерева і встановити будівельний паркан.

      Що відбувається на місці забудови у Протасовому Яру?

      Вранці 18 червня стало відомо, що важка техніка готує місце для встановлення будівельного паркану, а робітники пиляють раніше зрізані дерева.

      Дивіться також: Скандальна забудова Протасового Яру у Києві: хто за цим стоїть

      Тут помітили представників охоронної фірми та молодиків спортивної статури, які намагались спровокувати сутички з активістами.

      Активіст Роман Ратушний зазначив, що техніку начебто підігнали для того, щоб прибрати МАФ, який заважає встановлювати нову загорожу навколо будівництва.

      Конфлікт навколо забудови Протасового Яру у Києві 18 червня: дивіться відео

      На місце події прибули народні депутати і завдяки наполегливій позиції місцевих мешканців та активістів будівельну техніку вдалось "прогнати".

      Що відомо про забудову і протести?

      Стихійні мітинги проти забудови Протасового Яру у Києві розпочались 2 травня. В той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва.

      Понад 100 мешканців сусідніх будинків та активістів протестували проти будівництва тут багатоповерхівки. Люди частково перекривали однойменну вулицю, спалахнули сутички.

      3 травня КМДА ухвалила рекомендацію "утриматись від виконання будь-яких робіт до прийняття остаточного рішення". Було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка надалі вивчатиме інформацію щодо будівництва на цій ділянці.

      Читайте більше про конфлікт: Забудова Протасового Яру у Києві: що про це треба знати

      Читайте про інші скандальні забудови Києва:
      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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