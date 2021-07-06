Одразу два скандали з картою України та Кримом – в українській Вікіпедії та інстаграмі JBL

В україномовній версії загальнодоступної онлайн-енциклопедії Вікіпедія помітили карту Росії з українським Кримом. А в інстаграмі на сторінці, яка позиціює себе як офіційне представництво JBL – карту України без Криму і частини Донбасу.

У Вікіпедії фото карти вже змінили, і навіть пообіцяли, що "все буде добре". А от на сторінці JBL Ukraine сторіз із ганебною картою станом на 2 ночі 6 липня все ще було доступним для перегляду.

І цього ж дня Подзвонять Баканову: держканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом

Вікіпедія: карта Росії з Кримом

Тимчасово окупований український півострів в українській версії Вікіпедії у статті "Час у Росії" показали як частину території країни-агресора. Хоча навіть у тексті про Крим немає жодної згадки.



Карта з української Вікіпедії, де Крим позначили російським / Скриншот

5 липня на це звернули уваги користувачі мережі, і карту одразу змінили. Зауважимо, що карта не з'явилася там недавно – останнє редагування сторінки було ще у квітні.



А ось такий вигляд має карта тепер – вже без Криму у Росії / Скриншот

До слова, в російській версії цієї ж статті у Вікіпедії карта Росії з українським півостровом є. Вочевидь, там ніхто нічого змінювати наміру не має.

JBL: Україна без Криму і частини Донбасу

: представник ГО "Вікімедіа Україна" Антон Ященко сказав УНН , що в ситуації розберуться, "все буде добре", але треба розуміти, що редакторами Вікіпедії є сотні волонтерів – простежити за кожною правкою "неможливо".

Інстаграм-сторінка JBL Ukraine розмістила сторіз, у якому опитує своїх читачів, з якого вони міста України. І все б нічого, але в ілюстрації сторіз – карта України без окупованих Росією територій (Криму та частини Донбасу).



Карта України без окупованих територій на сторінці JBL Ukraine в інстаграмі / Скриншот

На сторінці JBL Ukraine вказано, що вони є офіційною сторінкою JBL (це компанія зі США, яка виробляє аудіотехніку) в Україні, і мають, начебто, якийсь стосунок до офіційного дистриб'ютора JBL в Україні – "Карма Діджітал ЛТД".



Як позиціює себе сторінка JBL Ukraine в інстаграмі / Скриншот

користувачі соцмереж активно звертають увагу JBL Ukraine на цю дивну ситуацію – як в інстаграмі, так і в фейсбуці. Однак наразі невідомо про будь-яку реакцію у відповідь.

Зауважимо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачено покарання за публікацію карти України без окупованих територій.

Порушників можуть штрафувати на 85 – 170 тисяч гривень.

Утім, документ у сесійній залі ще не розглядали.

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