Масові повістки та перевищення повноважень: у ДБР розкритикували ТЦК
У Державному бюро розслідувань заявили, що те, як відбувається мобілізація багато в чому залежить від працівників ТЦК. Також там зазначили, що іноді вони перевищують повноваження.
Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону сказала, що слідство робить усе, щоб не було відчуття безкарності, як у тих, хто хоче за гроші отримати відтермінування від мобілізації, так і у тих службовців, які можуть впливати на те, кого призивати, а кого ні. Вона також розповіла про наслідки масової видачі повісток.
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Підприємства можуть припинити роботу
Тетяна Сапьян зауважила, що мобілізація може вплинути й на роботу підприємств. Вона переконана, що їхня робота навіть може бути заблокована, якщо всі працівників мобілізують.
Крім цього, вона також розповіла, що на сайті ДБР можна повідомити про порушення військкомів.
Це має бути не просто голослівна заява, а факт. Доказами можуть бути документи, фото або відеозаписи. Тоді слідству простіше відкривати кримінальне провадження за фактом та надалі збирати інформацію,
– підкреслила Сапьян.
Скандали у ТЦК: останні новини
- Про Самбірський ТЦК суспільство дізналося завдяки шокуючому відео, на якому заступник начальника військкомата знущається із цивільного чоловіка. Порушнику вже вручили підозру, а НАЗК тимчасом вирішило перевірити начальника ТЦК на доброчесність. Як виявилося, протягом 2020 – 2022 років чоловік разом зі своєю дружиною придбали низку об'єктів нерухомості. Військком запевняє, що такі дороговартісні покупки вдалося здійснити завдяки сімейним заощадженням, зарплатні членів родини, а також подарунку від матері у розмірі 42 тисяч доларів США.
- Посадовець Рівненського районного ТЦК забезпечував шефа психотропами. Працівники ДБР з'ясували, що чоловік це робив лише задля того, аби догодити начальству. У листуванні в месенджерах чоловіки послуговувалися піратським сленгом, аби приховати свої злочинні дії. Наркотики вони називали "білою міткою", а один до одного зверталися за вигаданими прізвиськами.
- У Вінницькій області командир відділення військкомату придумав оригінальну схему з ухиленням від мобілізації. За свої послуги 52-річний чоловік просив у військовозобов'язаних 2 000 доларів. Командира відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час отримання хабаря. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.