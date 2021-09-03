Скандальна ДТП з Трухіним: ДБР шукає свідків
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань отримало матеріали резонасної ДТП на Бориспільській трасі, можливим учасником якої був нардеп Олександр Трухін. Наразі у ДБР закликають свідків автотрощі зв'язатись зі слідчими.
Матеріали кримінального провадження надійшли від Нацполіції до ДБР 2 вересня. Аварія сталась 23 серпня.
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Автомобіль, в якому, ймовірно, їхав нардеп, не дотримався безпечної відстані
У ДБР розповіли, за попередньою інформацією, автомобіль, у якому, ймовірно, їхав парламентар від "Слуги народу", не дотримався безпечної дистанції і в'їхав в машину, що була попереду.
Зачепило ще і третю автівку. Травмувались в аварії шестеро осіб. У цей самий день поліцейські розпочали кримінальне провадження – за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.Зверніть увагу! У ДБР кажуть, що вже почали розслідування. Наразі слідчі вивчають докази та матеріали, які передала поліція.
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Головне про ДТП з нардепом Трухіним
- Аварія сталась 23 серпня на Бориспільській трасі. За інформацією ЗМІ, за кермом автівки, що спричинила ДТП, був нардеп Олександр Трухін.
- Політик повертався з Полтави до Києва.
- У аварії постраждали 6 людей, серед них – діти. Серед потерпілих і керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- У медіа з'явилась інформація, що начебто водієм автомобіля-винуватця вказали іншу людину.
- Сам Трухін каже, що нічого не збирається приховувати і зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.