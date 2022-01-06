Скандальна переправа на Буковині: на "слугу" поскаржились в Офіс Президента

Нардеп від "Слуги народу" Максим Заремський заявив, що на нього "настукали" в Офіс Президента через затоплену переправу на Буковині. Мовляв, це зробив один із керівників.

Про це "слуга" повідомив у своїй фейсбук-сторінці. За його словами, на нього здійснили низку неправдивих наклепів, проте він так і не назвав конкретних персон.

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Заремський: Не потрібно "звалювати" на мене

Заремський відзначив, що про нього брешуть щодо обурень на Укравтодор, організації мітингів та керування політсили "Європейська Солідарність". "Ніколи такого не робив та ще й так підло", – заявив він.

Не потрібно "звалювати" на мене такі речі. Люди все бачать. Самі організувались і просили допомоги, що й підхопили інші для піару,

– наголосив "слуга".

Також Заремський підкреслив, що звертається з пропозиціями та зверненнями від людей щодо сполучення ще з вересня. "Був, є і буду з людьми, працюватиму на користь команди президента та партії", – написав депутат.

Максим Заремський: що відомо Максим Заремський став депутатом України 9 скликання від президентської партії. Його обрали 2019 року у 202 виборчому окрузі на Буковині. Також він є начальником відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Чернівецької облдержадміністрації.

Затоплена переправа на Буковині: коротко

У селі Глиниця, що в Чернівецькій області, через сильні дощі затопило переправу. Через це багато машин застрягли, а людям доводиться переходити річку вбрід.

Відновлять переправу лише тоді, коли спаде рівень води у річці Прут. Однак коли це станеться – невідомо. Наразі мешканцям залишається лише чекати.

Наразі поліція підозрює групу буковинців у привласненні грошей з бюджету. Мовиться про суму, що була призначена для ліквідації наслідків повені.

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