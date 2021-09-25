Скандальна російська шпигунка Бутіна отримає крісло у Держдумі

Марія Бутіна отримала мандат депутата Держдуми Росії. У 2018 році США звинуватили її у шпигунстві на користь Росії, і півтора року вона провела у в'язниці.

Марія Бутіна йшла на вибори у списку "Єдиної Росії" за №2. Оскільки перший кандидат від свого мандату відмовився, у Держдуму потрапить саме шпигунка.

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Як Бутіна отримала мандат у Держдуму

Губернатор Кіровської області, секретар регіонального відділення партії "Єдина Росія" Ігор Васильєв відмовився від мандата депутата Державної думи. Відтак мандат буде переданий Марії Бутіній, яка йде другою в регіональному списку партії.

У своєму інстаграмі Бутіна опублікувала відео, у якому подякувала усім за вітання і підтримку. Вочевидь, вона не збирається відмовлятися від депутатського крісла у Думі.

Чим відома Марія Бутіна