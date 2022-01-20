Скандальна заява словацького міністра щодо Криму: прем'єр пояснив ситуацію

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив, що його уряд не буде робити жодних дій, які виправдовуватимуть порушення Росією міжнародного права. Хоча раніше член його уряду – Ріхард Сулик заявив, що санкції проти Москви принесли шкоду.

Віцепрем'єр та міністр економіки заявив, що Росія ніколи не поверне окупований Крим. Геґер, натомість наголосив, що Словаччина була серед тих держав, які засудили окупацію Криму.

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Це зовнішньополітична лінія уряду, – прем'єр

Під час правління Роберта Фіцо Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили окупацію Криму та ввели санкції щодо Росії. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словаччини, в якій нічого не змінилося і яка є обов'язковою для членів уряду,

– сказав прем'єр-міністр.

За словами Геґера, вирішувати ситуацію з Суликом, який, очевидно, не дотримується зовнішньополітичної лінії уряду, має міністр закордонних справ.

Як відреагували на скандал в МЗС України

Раніше в МЗС України прокоментували заяву Ріхарда Сулика. Позиція українського дипломатичного відомства була досить жорсткою. Офіційний Київ вимагає офіційного спростування від Словаччини.

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Нещодавні політичні скандали з окупованим Кримом:

Український півострів називав "російським" президент Болгарії Румен Радев. Політик відомий своїми проросійськими поглядами. В адміністрації глави держави пробували пояснити, що, мовляв, "Крим перебуває під контролем Росії".

На сайті чемпіонату Іспанії з футболу вказали Крим – як російську територію. Проте поспішили цю помилку виправити.

Таку саму помилку зробив і один з французьких телеканалів.

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