Скандальна Ані Лорак похвалилася російською нагородою: фото
Українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає у країні-агресора, отримала нагороду на церемонії нагородження музичної премії RU.TV. Її концертне шоу "Діва" стало "Найкращим шоу року" у Росії.
Такою "перемогою" співачка вирішила поділитися на своїй сторінці в Instagram.
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Щаслива, що шоу, над яким ми працювали так довго, достукатися до ваших сердець. У цьому році саме ця номінація на #премиярутв була особливо важлива для мене! Спасибі моїм улюбленим глядачам, всім, хто голосував!
– написала Лорак.
Крім цього, вона подякувала режисеру Олегу Бондарчуку, який за словами Ані Лорак, допоміг здійснити її мрію.
Зазначається, що у Російській Федерації нагороду отримав ще один український виконавець Макс Барських у номінації "Найкращий відеокліп".
Нагадаємо, це не перша "перемога" української співачки в Росії. Зокрема, Ані Лорак отримала престижну нагороду на російській музичній премії "ЖАРА MUSIC AWARDS", яка відбулася в неділю, 4 березня 2018 року.