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Скандальна Ані Лорак похвалилася російською нагородою: фото

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Ані Лорак хвалиться перемогою у Росії
Ані Лорак хвалиться перемогою у Росії / PeopleTalk

Українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає у країні-агресора, отримала нагороду на церемонії нагородження музичної премії RU.TV. Її концертне шоу "Діва" стало "Найкращим шоу року" у Росії.

Такою "перемогою" співачка вирішила поділитися на своїй сторінці в Instagram.

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Щаслива, що шоу, над яким ми працювали так довго, достукатися до ваших сердець. У цьому році саме ця номінація на #премиярутв була особливо важлива для мене! Спасибі моїм улюбленим глядачам, всім, хто голосував!
– написала Лорак.

Крім цього, вона подякувала режисеру Олегу Бондарчуку, який за словами Ані Лорак, допоміг здійснити її мрію.

 Зазначається, що у Російській Федерації нагороду отримав ще один український виконавець Макс Барських у номінації "Найкращий відеокліп".

 

#ШОУДИВА - лучшее шоу года! Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучалось до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особо важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! Я благодарю гениального режиссёра @olegbodnarchuk за то, что помог осуществить мою мечту! Ты - лучший! Я посвящаю это шоу каждой женщине, каждой единственной и неповторимой, каждой Диве и Богине! Особое спасибо моему другу @fkirkorov за поддержку и веру! ️ Огромная благодарность моему директору @uspensky за терпение и выдержку. Спасибо Михаилу Кошевому за новое звучание. Спасибо моей лучшей команде @art_sarancha, @katya_uspenskaya, @katerinanew1, @natfomi. Моим @asmekhina, @nazardidyk, @freedomballet_official, @li_litkovskaya. Спасибо @ru_tv. #премиярутв2018 #лучшеешоу #diva

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Нагадаємо, це не перша "перемога" української співачки в Росії. Зокрема,  Ані Лорак отримала престижну нагороду на російській музичній премії "ЖАРА MUSIC AWARDS", яка відбулася в неділю, 4 березня 2018 року.

Теги: Музика LifeStyle Новини Росії Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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