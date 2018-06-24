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Скандальна куртка Меланії Трамп викликала нову хвилю обурення від дизайнерів та художників: фото

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Куртка з написом "Мені реально не плювати, а вам хіба ні?"
Куртка з написом "Мені реально не плювати, а вам хіба ні?" / Instagram

Через скандальну куртку з написом"Мені справді все одно, а вам?", яку вдягнула дружина президента США Дональда Трампа Меланія, розпочався флешмоб у соцмережах.

Як раніше 24 канал повідомляв, перша леді США відправилася провідати дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів у цій куртці. Американці одразу розкритикували такий вибір у соціальних мережах.

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Після чого у Мережі почали демонструвати, як повинна була б виглядати куртка дружини президента під час її візиту до мігрантів.

До прикладу, дизайнер та ілюстратор Джастін Теодоро опублікував скетч куртки з написом "Нікому не має бути плювати".

 

We Should All Care

Публикация от Justin Teodoro (@justinteodoro)

 

Інший художник Лало Алкараз навпаки переробив напис на куртці Меланії Трамп набагато зухваліше. Іспанською пише "Мені наср*ти".

 

Крім того, бренд одягу Wildfang створив лінію одягу з написом "Мені реально не плювати, а вам хіба ні?".

 

Теги: Мода LifeStyle Скандал Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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