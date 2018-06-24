Скандальна куртка Меланії Трамп викликала нову хвилю обурення від дизайнерів та художників: фото
Через скандальну куртку з написом"Мені справді все одно, а вам?", яку вдягнула дружина президента США Дональда Трампа Меланія, розпочався флешмоб у соцмережах.
Як раніше 24 канал повідомляв, перша леді США відправилася провідати дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів у цій куртці. Американці одразу розкритикували такий вибір у соціальних мережах.
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Після чого у Мережі почали демонструвати, як повинна була б виглядати куртка дружини президента під час її візиту до мігрантів.
До прикладу, дизайнер та ілюстратор Джастін Теодоро опублікував скетч куртки з написом "Нікому не має бути плювати".
Інший художник Лало Алкараз навпаки переробив напис на куртці Меланії Трамп набагато зухваліше. Іспанською пише "Мені наср*ти".
Крім того, бренд одягу Wildfang створив лінію одягу з написом "Мені реально не плювати, а вам хіба ні?".