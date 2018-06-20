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Скандальна Неля Штепа подала до суду на Ірину Геращенко

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Штепа подала до суду на Геращенко
Штепа подала до суду на Геращенко / 24 канал

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа, яка у 2014 році закликала президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну, подала позов до суду щодо захисту честі та гідності на першого віце-спікера Верховної Ради Ірину Геращенко.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сама Геращенко.

"Це просто свято якесь. Після "беркутівців", звинувачуваних у причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі й гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж у справі "честі і гідності". Розглядаю ці дії "чесних і гідних" як спроби затягти власні судові процеси", – написала Геращенко.

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Вона також опублікувала фото судової повістки. Згідно з нею, нардепа викликають до Печерського райсуду Києва 9 липня об 11:00.

 

Теги: Новини України Новини політики Неля Штепа Ірина Геращенко Печерський суд Києва
Джерело: 24 канал
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