Скандальну зірку "Району Мелроуз" звинувачують в побитті фельдшерки

Американська актриса Гізер Локлір, яку вже неодноразово звинувачували у побитті поліцейських і медпрацівників, цього разу вкотре вляпалась в скандал. Медпрацівник звинуватила актрису у побитті, коли та приїхала на виклик до неї через передозування наркотиками.

Про це повідомляють на TMZ.

Ще 24 червня поліція затримала актрису Хізер Локлір після того, як вона вкотре накинулась з кулаками на правоохоронця та працівника екстреної медичної служби, які намагались її заспокоїти після чергового алкогольного сп’яніння.

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Хізер Локлір у відділку поліції після затримання 24 червня | Getty Images

Тоді ж, за твердженнями фельдшерки швидкої допомоги Дженніфер Гейн-Гілтон, яка була серед лікарів на тому виклику, зірка образила її і завдала серйозних травм руг та ніг. Вона зазначила, що хоч і немає дітей, в той літній вечір Локлір "побажала" їй, щоб троє її дітей померли від СНІДу, а після того вдарила її так сильно, що та деякий час навіть не могла працювати і через це втратила частину зарплатні.

Тепер Гейн-Гілтон з офіційними представниками швидкої допомоги вимагають в актриси через суд покрити усі витрати, які понесла фельшерка, відшкодувати заробітну плату та заплатити за моральну шкоду. Однак адвокат Хізер Локлір Вільям Хейні всі вимоги ігнорує та відмовляється виходити на контакт.

Нагадаємо, що у вересні, затримана правоохоронцями Хізер Локлір, отримала нові обвинувачення. Під час червневого інциденту вона напала на поліцейського та чинила супротив при арешті, після чого втручалась в роботу поліції, за що постане перед судом. Адвокат актриси передав Верховному суду округу Вентура, що Хізер не визнає себе винною за всіма обвинуваченнями.

Що відомо про Хізер Локлір? Окрім досить успішної акторської кар’єри, жінка останніми роками потрапляє у все більше скандалів. Хізер Локлір давно бореться з наркотичною та алкогольною залежностями і вперше потрапила до шпиталю для реабілітації у 2008 році. Згодом Хізер Локлір намагалась вбити себе, прийнявши медикаменти та алкоголь. Тоді акторку теж вдалось врятувати від самогубства.