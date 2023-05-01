Провина Меркель у війні в Україні: чому ексканцлерка взялась за виправдання
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель цинічно заявила, що її політика була правильною навіть попри повномасштабну війну Росії проти України. Меркель шукає виправдання для своїх дій.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, питання до політики Меркель є й у самій Німеччині.
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Меркель постійно шукає виправдання
Іван Ус зазначив, що війна в Україні розпочалась зокрема і через політичну лінію Ангели Меркель. Вона шукає для себе виправдання, бо до неї є питання й у самій Німеччині.
Зараз до неї багато питань і в самій Німеччині. Їй кажуть, що її дії сприяли тому, що Путін розпочав цю війну. Її нинішні заяви і попередні, коли вона казала, що "ми спеціально розробили Мінські домовленості, щоб виграти час", – це спроби "відбілити" свій імідж,
– переконаний він.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень нагадав, що Ангела Меркель є рекордсменкою за терміном перебування у кріслі канцлера Німеччини. Вона очолювала уряд Німеччини з 2005 до 2021 року.
Ус про заяви Меркель про війну в Україні: дивіться відео
Скандальні заяви Меркель: головне
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нещодавно оскандалилася цинічними заявами про війну в Україні. Вона закликала не критикувати її за зроблені в минулому дії, що привели до війни. Попри повномасштабну агресію Росії, Меркель досі вважає, що її політика була правильною.
- Меркель заявила, що з приводу переговорів України та Росії "не варто дивитися надто вузько". Крім того, вона назвала свої "спроби примирення" цілком виправданими.
- Радник Глави ОП Михайло Подоляк жорстко прокоментував такі заяви Меркель. Він розкритикував колишню канцлерку за те, що її політика поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв.
- Міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови з пресою зазначив, що Захід чималий період дотримувався стратегії "умиротворення агресора". З його слів зрозуміло, що політикинею, яка цьому сприяла, була колишня канцлерка Німеччини Меркель.