Провина Меркель у війні в Україні: чому ексканцлерка взялась за виправдання

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель цинічно заявила, що її політика була правильною навіть попри повномасштабну війну Росії проти України. Меркель шукає виправдання для своїх дій.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, питання до політики Меркель є й у самій Німеччині.

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Меркель постійно шукає виправдання

Іван Ус зазначив, що війна в Україні розпочалась зокрема і через політичну лінію Ангели Меркель. Вона шукає для себе виправдання, бо до неї є питання й у самій Німеччині.

Зараз до неї багато питань і в самій Німеччині. Їй кажуть, що її дії сприяли тому, що Путін розпочав цю війну. Її нинішні заяви і попередні, коли вона казала, що "ми спеціально розробили Мінські домовленості, щоб виграти час", – це спроби "відбілити" свій імідж,

– переконаний він.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень нагадав, що Ангела Меркель є рекордсменкою за терміном перебування у кріслі канцлера Німеччини. Вона очолювала уряд Німеччини з 2005 до 2021 року.

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