Як Меркель стала "консервованим помідором", або Чому після її інтерв'ю хочеться помити руки

16 років на високій посаді – це дуже багато. Навіть розумна людина з хорошими намірами потрапляє у теплу ванну від оточення і пастку самозаспокоєння. Тому такій людині потрібна ротація.

Логіка фрау Ріббентроп

Я припускаю, що пані Меркель досягла вершини у тому числі тому, що не давала критикам збити себе з позиції. "Я так вирішила – я на тому стою".

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Німецькі чоловіки-політики суттєво відрізняються від українців. І самосприйняття жінок також. Це інша культура, більш патріархальна. Але коли стійкість переростає у впертість на таких посадах, це може коштувати життів.

– Чому ви погодилися на будівництво "Північного потоку 2"?

– По-перше, Україна сама дуже хотіла лишитися транзитною країною і забрати весь транзит собі. (Що?) Це тепер його дехто демонізує. По-друге, ми як уряд нічого не могли проти "Північного потоку2" зробити, хіба ухвалити новий закон, який би його прямо забороняв.

– А чому не ухвалили?

– У комбінації з Мінськими угодами така заборона могла б, на мій погляд, суттєво погіршити клімат з Росією… І взагалі, тоді альтернативою був катарський і саудівський LNG, американського не було. Це б погано вплинуло на конкурентоздатність нашої економіки.

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Тепла ванна, позбавлена правди

Така цікава колекція неправди і віктим-блеймінгу. І важелі були, і газ був. Україна шукала захисту від геноцидного маніяка. Це – цитата з інтерв'ю газеті Zeit, яку в Німеччині читають, як вважається, переважно інтелектуали. Вони заслуговують на правду, а після цього інтерв'ю хочеться помити руки. Цікаво було б колись побачити ґрунтовне і чесне розслідування.

Бо занурені у теплу ванну були також еліти. І виборці. Не питай, не сумнівайся, мама знає краще і про все подбає. Вони так прагнули зберегти конкурентні переваги своєї газозалежної промисловості, що трохи прибили інноваційність і здорові зміни. Важко лишатися привабливим консервованим помідором 20 років, коли навколо щороку новий врожай.