Скандальні заяви Берлусконі щодо Зеленського: політолог сказав, яка мета колишнього прем'єра

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі скандально висловився щодо Зеленського. Однак це для задоволення своїх особистих потреб.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Після критики Берлусконі Мелоні запевнила в підтримці України.

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Берлусконі намагається зберегти себе

Вігірінський розповів, що Берлусконі не претендує нині на посаду прем'єра, бо вона зайнята. Однак він намагається зберегти себе. У Євросоюзі є мейнстрім на підтримку України, надання їй зброї, грошей тощо. Берлусконі ж для популяризації себе пірнув у протилежний табір, пішов проти мейнстріму, проти Євросоюзу.

Він намагається зберегти свій ядерний електорат для своєї політичної сили. Говорячи про Італію, це не та країна, де не відбуваються позачергові вибори. Вони проходять на тлі соціально-економічної проблематики. Італія має величезний зовнішній борг, і він зберігає за собою тезу: "Бачите, до чого призвела така політика",

– зазначив політолог.

Він додав, що тут Берлусконі нагадує Трампа. Він говорить не про відсутність необхідності підтримки, а про завершення конфлікту. Він пов'язує негативні економічні процеси у Євросоюзі не з Росією, що розв'язала невиправдану війну, а з українською владою, яка приймає неправильні рішення.

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Берлусконі прагне відновити стосунки з Росією

За словами політолога, недалекий електорат може повірити в це. Вони повірять у те, що війна відбувається, бо Україна не права, адже Берлусконі так каже. Він тримає в голові те, що він єдиний, хто може відновити стосунки з Росією.

"Відновити стосунки з Росією може той, хто цілував руки у крові Путіна. Таким суб'єктом комунікації може бути лише Берлусконі, бо всі інші представники влади Італії висловились про те, що вони засуджують агресію, вимагають від світу трибуналу й готові брати в ньому участь", – зауважив Вігірінський.

Як він зазначив, влада Італії вести справ з Путіним не може, тому потрібен політик, як-от Берлусконі чи Трамп. Сільвіо медійна особистість, він розуміє ринок. Він розуміє, що такі його заяви миттєво розлетяться, й він нагадає про себе.

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