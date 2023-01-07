Угорщина повинна підтримувати ворогів Заходу, – Орбан видав маячню про "нову Холодну війну"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре видав дивну заяву. Він почав розповідати, що Захід буцімто почав нову "Холодну війну".

За словами угорського прем'єра, Будапешт планує претендувати на роль регіонального лідера. Про це він заявив у своїй промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана.

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Орбан вважає, що Захід почав нову "Холодну війну"

Прем'єр Угорщини заявив, що найбільшими викликами перед його країною в наступному десятилітті є:

вихід з групи країн із середнім рівнем доходу,

наздоганяння розвинутих країн,

досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі.

За його словами, неоліберальна модель глобалізації відходить в минуле. Внаслідок цього у США з'являються нові суперники, позаяк модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній заходоцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки,

– зазначив Орбан.

Він вважає, що у відповідь, аби протистояти суперникам, Захід на чолі зі США нібито розпочали "Холодну війну". Тож новий світовий порядок полягає у тому, що усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. Водночас Угорщина має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяльного розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини переконаний, що його країна повинна бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу. Мовляв, лише так можна уникнути маргіналізації.

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