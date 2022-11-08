Чому Папа Римський видає скандальні заяви: політолог назвав кілька важливих моментів

В Україні продовжують обговорювати скандальну заяву Папи Римського. В інтерв'ю понтифік заявив, що "дуже поважає російський гуманізм", а Достоєвський нібито "надихає думати християн".

Але такі заяви понтифіка потрібно аналізувати, виходячи з його біографії, а також в контексті останніх заяв США та НАТО. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Понтифік не знає, що відбувається в Україні

Він зазначив, що прочитавши вислів Папи Римського, складається враження, що він – не очільник католицької церкви, а очільник, мабуть, російської православної церкви.

Так може говорити тільки патріарх Кирил,

– мовить політолог.

Клочок вважає, що виникають сумніви, чи читав Папа Римський Достоєвського, якщо висловлюється таким чином.

"В мене одна відповідь: він не знає того, що відбувається в Україні. Тоді напрошується запитання, чому він це коментує? А на це запитання в мене немає відповіді", – наголошує експерт.

Якщо поглянути на біографію понтифіка – хто він, звідки, як з'явився на такій високій посади – то потрібно зауважити, що він походить в Південної Америки.

А населення цього регіону в абсолютній більшості толерує російській ідеології, пропаганді та наративам. Тому, ймовірніше за все, у понтифіка присутнє позитивне ставлення до Росії.

Папа може бути залучений до переговорного процесу

Але існує ще одна можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.

Нещодавно у The Washington Post з'явилися коментарів про те, що США і НАТО ведуть перемовини з росіянами про припинення ескалації. Їх ціль – посадити Росію за стіл переговорів з Україною. І подібні коментарі звучать все частіше.



Тому я б дуже обережно ставився б до цього. Ми не можемо це не обговорювати, але ймовірніше за все понтифік став одним із "гвинтиків" цього дуже складного механізму ІПСО Росії щодо примусу України до переговорів про припинення війни,

– вважає Клочок.

Висловлювання Папи Римського можуть бути пов'язані з переговорним процесом: дивіться відео



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