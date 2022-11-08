Чому Папа Римський видає скандальні заяви: політолог назвав кілька важливих моментів
В Україні продовжують обговорювати скандальну заяву Папи Римського. В інтерв'ю понтифік заявив, що "дуже поважає російський гуманізм", а Достоєвський нібито "надихає думати християн".
Але такі заяви понтифіка потрібно аналізувати, виходячи з його біографії, а також в контексті останніх заяв США та НАТО. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
Зверніть увагу "Російський гуманізм" і "Достоєвський надихає": Папа Римський оскандалився заявою про вбивць
Понтифік не знає, що відбувається в Україні
Він зазначив, що прочитавши вислів Папи Римського, складається враження, що він – не очільник католицької церкви, а очільник, мабуть, російської православної церкви.
Так може говорити тільки патріарх Кирил,
– мовить політолог.
Клочок вважає, що виникають сумніви, чи читав Папа Римський Достоєвського, якщо висловлюється таким чином.
"В мене одна відповідь: він не знає того, що відбувається в Україні. Тоді напрошується запитання, чому він це коментує? А на це запитання в мене немає відповіді", – наголошує експерт.
Якщо поглянути на біографію понтифіка – хто він, звідки, як з'явився на такій високій посади – то потрібно зауважити, що він походить в Південної Америки.
А населення цього регіону в абсолютній більшості толерує російській ідеології, пропаганді та наративам. Тому, ймовірніше за все, у понтифіка присутнє позитивне ставлення до Росії.
Папа може бути залучений до переговорного процесу
Але існує ще одна можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.
Нещодавно у The Washington Post з'явилися коментарів про те, що США і НАТО ведуть перемовини з росіянами про припинення ескалації. Їх ціль – посадити Росію за стіл переговорів з Україною. І подібні коментарі звучать все частіше.
Тому я б дуже обережно ставився б до цього. Ми не можемо це не обговорювати, але ймовірніше за все понтифік став одним із "гвинтиків" цього дуже складного механізму ІПСО Росії щодо примусу України до переговорів про припинення війни,
– вважає Клочок.
Висловлювання Папи Римського можуть бути пов'язані з переговорним процесом: дивіться відео
Реакція на останні висловлювання Папи Римського: важливе
- За словами посла України у США Оксани Маркарової, понтифік, ймовірно, "неуважно читав Достоєвського", інакше б "не дивувався жорстокості росіян".
- Релігієзнавиця Людмила Филипович зазначила, що до Папи Римського Франциска слід ставитись як до релігійного лідера, а не як до прогресивного політика, який підтримує Україну. І в цьому контексті варто сприймати його коментарі.