"Слуга народу", який називав коронавірус вигадкою, виступить у ПАРЄ щодо COVID-паспортів

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук повідомив, що виступить в ПАРЄ на тему COVID-паспортів. Раніше парламентар називав коронавірус "вигаданою хворобою", а вакцинацію – небезпечною для життя.

Скандальний "слуга народу" 21 червня повідомив у мережі про його обрання спікером на засіданні ПАРЄ щодо COVID-паспортів.

Читайте також Сплатить штраф і пройде курс ПДР: "слуга" Камельчук вибачився за "бидлоту" і паркування дружини

"Слуга"-антивакцинатор говоритиме про COVID-паспорти

Сьогодні (21 червня – 24 канал) у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ,

– повідомив нардеп.

Він додав, що варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що особливо актуально влітку.

Заяви Юрія Камельчука про коронавірус та вакцинацію