Скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту: політик вибачився за хамство

Народний депутат Олександр Юрченко 7 квітня знову опинився в центрі скандалу. Тепер його затримали на блокпосту, бо нібито там лаявся та поводився агресивно.

Після затримання колишній член фракції "Слуга народу" нібито пішов писати заяву до поліції. Про інцидент повідомив депутат Київради Олександр Погребиський. Також він прикріпив відео, де політик вголос визнає, що був неправий.

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Навіть хапався за кулемет

Нардеп нібито підійшовши до чатового та почав лаятись. Військовий виконував свої обов'язки, а натомість йому почали "тикати".

Згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника,

– написав Погребиський.

На записі Юрченко вже не поводився зухвало. Радше навпаки – визнав, що був неправий і поводився неправильно. Як саме добилися розкаяння, військові не повідомили. Слід зауважити, що підтвердження хамства не було, проте на нього вказує контекст відео з вибаченнями.

При ньому також був пістолет, на який він має дозвіль як народний депутат. У кінці запису стало відомо, що народному обранцю повернули всі особисті речі, крім набоїв.

Спілкування із затриманим нардепом: дивіться відео

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