Скандального суддю Аблова з ОАСК дозволили силою привезти на засідання

Заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду. Тому дозволили здійснити примусовий привід судді на засідання.

Аблова підозрюють у справі про захоплення влади. ВАКС мав обрати йому запобіжний захід, але суддя не прийшов.

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Аблова доставлять примусово

Зазначили, що Аблова мають доставити примусово на засідання 15 вересня на 12:45.

У "Центрі протидії корупції" зазначили, що, за словами адвокатів Аблова, їх клієнт перебуває на лікарняному. Однак слідчий суддя не мав даних про тяжку хворобу судді або про те, що він не може залишити медичний заклад.

Що цьому передувало

Очільник ОАСК Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та Валерій Келеберда є фігурантами провадження щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади.

За версією слідства, вони хотіли встановити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створити штучні перешкоди у їхній роботі.