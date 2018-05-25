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Скандального Гарві Вайнштейна випустили з-під варти

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Скандального Гарві Вайнштейна випустили з-під варти
Скандального Гарві Вайнштейна випустили з-під варти / CNN

Скандального продюсера, якого звинувачують у домаганнях та сексуальному насильстві, випустили з-під варти з відділку поліції у Нью-Йорку.

Про це повідомив сайт CNN.

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Адвокат Вайнштейна Бенджамін Брафман розповів журналістам позасудової палати, що його клієнта планують визнати невинним в усіх звинуваченях. У рамках угоди, Вайнштейн зобов'язаний сплатити 10 мільйонів доларів. Також він повинен буде носити GPS-систему спостереження, і йому заборонено виїжджати з штатів Нью-Йорк або Коннектикут.


Скандального Гарві Вайнштейна випустили з-під варти

Колишній голлівудський продюсер вийшов з поліцейського дільничного відділу штату Нью-Йорк в наручниках і сів у великий чорний позашляховик.

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в зґвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Новини США Скандал Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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