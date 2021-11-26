Скаржиться на задуху та має алергію: у Росії значно погіршився стан українського політв'язня

У російському СІЗО не надають медичної допомоги українському політв'язню Тимуру Ялкабову. Він скаржиться на задуху, сильний біль у нирках.

Попри це, йому не надають жодної медичної допомоги. Про це, посилаючись на адвоката політв'язня, написала уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова.

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Українському політв'язню не надають меддопомоги в Росії

Тимур Ялкабов, якому Росія інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", "скаржиться на напади задухи через фізичні навантаження, йому навіть важко підійматися сходами". Попередньо відомо, що він має інвалідність 3 групи через бронхіальну астму.

Також Ялкабова турбує сильний біль в нирках. Після поміщення кримського татарина в СІЗО, додалася ще й алергія, внаслідок якої все тіло вкрилося пухирями. Адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де утримується Тимур Ялкабов, не надає йому жодної медичної допомоги та не забезпечує життєво необхідними ліками,

– заявила Денісова.

Вона пояснила, що Кремль вкотре порушує 2 статтю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 22 пункт мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Уповноважена з прав людини також звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової та міжнародної спільноти – з вимогою провести його повне медобстеження з подальшим лікуванням та закликом звернути увагу на порушення прав кримського татарина відповідно.

Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"

Це ісламська організація, діяльність якої дозволена у багатьох цивілізованих країнах світу. Проте у Росії вона вважається терористичною.

Також вона з 2003 року заборонена в Росії та в окупованому Криму.

Варто відзначити, що міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.



Коротко про ув'язнення Ялкабова

У лютому 2021 року підконтрольний Росії так званий "суд Сімферополя" арештував 6 кримськотатарських активістів. Їм закидають участь в організації "Хізб ут-Тахрір". У цьому списку був Тимур Ялкабов.

Обшуки у них провели у них вночі 17 лютого. Саме після обшуків затримали цих кримських татар.

24 серпня 2021 року відбувся суд над Ленуром Сейдаметова і Тимура Ялкабова з так званої "сімферопольської третьої групи". Тоді Денісова заявила: "Росія вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму".

Повний текст публікації Людмили Денісової

Росія продовжує застосовувати тортури щодо незаконно утримуваних громадян України.

Від адвоката українського політв'язня Тимура Ялкабова, якому окупаційна влада Росії незаконно інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", дізналася про суттєве погіршення стану здоров'я його підзахисного.

Тимур Ялкабов має інвалідність 3 групи у зв'язку з бронхіальною астмою. Скаржиться на напади задухи через фізичні навантаження, йому навіть важко підійматися сходами.

Також Ялкабова турбує сильний біль в нирках. Після поміщення кримського татарина в СІЗО, додалася ще й алергія, внаслідок якої все тіло вкрилося пухирями. Адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де утримується Тимур Ялкабов, не надає йому жодної медичної допомоги та не забезпечує життєво необхідними ліками.

Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування.

Закликаю міжнародну спільноту продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта Росію, щоб змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.