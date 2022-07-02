Скасування безвізу з Росією: в РНБО спростували популярні фейки

З 1 липня громадянам Росії для в'їзду в Україну потрібна віза. Адже Київ скасував десятирічний безвізовий режим, який полегшував пересування через кордон для громадян обох країн.

Президент України пояснив таке рішення тим, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії слід запровадити жорсткіший контроль за в'їздом громадян. Втім, російська пропаганда як завжди поширює фейки, зокрема і щодо скасування безвізу. Тому Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростував їх.

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ЦПД спростувала фейки щодо скасування безвізу з Росією

Зазначають, що інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян Росії в Україну не відповідає дійсності.

Не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом Росії про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві,

– наголосили в ЦПД.

Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим.

Також почали з'являтися нарікання, як-от "внуки 92-річної бабусі ніколи не зможуть приїхати з Росії, щоб її провідати".

Як пояснили в ЦПД, росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати:

запрошення з України,

чинний закордонний паспорт Росії,

українську візу,

ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає,

суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць – 52 тисячі гривень.

Фейковою є також інформація про те, що росіяни, які не підтримують вторгнення Росії та наразі проживають на території Європейського Союзу, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.

Це не так, адже громадяни Росії, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих державах.

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