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Скасування весілля Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта: кумедна реакція актора

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Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт
Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт

Західні ЗМІ охопила інформація, що норовлива співачка Майлі Сайрус скасувала своє весілля з актором Ліамом Хемсвортом. Однак це одразу ж спростував сам наречений, опублікувавши кумедне відео з коханою.

Не встигли прихильники однієї з найпривабливіших голлівудських пар потужити від інформації про їх розрив, як Ліам Хемсворт та Майлі Сайрус кумедно спростували всі чутки. Актор зробив це у Stories соціальної мережі. 

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На кадрах пара насолоджується спільною поїздкою в авто, при цьому Майлі знімає все на відео. Раптом Ліам Хемсворт вдає, наче втратив кермування, від чого зірка налякалась не на жарт. Таким чином актор своєрідно підтвердив, що вони з Майлі і досі разом.

Щасливі прихильники одразу ж поширили відео в Twitter та зітхнули з полегшенням, адже в майбутньому все ж матимуть змогу побачити весільну церемонію Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта. 

 

Нагадаємо, що спершу журналісти запідозрили, що співачка Майлі Сайрус та голлівудський актор Ліам Хемсворт таємно одружились. Все тому, що пара зібрала на відпочинок найближчих родичів та друзів. Однак інсайдери західних ЗМІ стверджували, що Майлі розірвала стосунки з бойфрендом. Про це свідчили і видалені всі знімки співачки в її блозі. 

Теги: LifeStyle Музика Кіно Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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