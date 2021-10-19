Скажений пес покусав господиню на Прикарпатті: у місті ввели карантин

У місті Городенка Коломийського району, що на Прикарпатті, собака покусала свою господині. Після проведення дослідження у місті ввели карантин через сказ.

Дослідження провели за патологічним матеріалом від 12 жовтня 2021 року. Про це повідомили 19 жовтня у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

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На Прикарпатті ввели карантин через сказ собаки

Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби встановила сказ собаки, який належав громадянину міста Городенки, що у Городенківській ОТГ Коломийського району.

Собака покусав власницю. Сказ виявили за результатами лабораторного дослідження методом люмінесцентної мікроскопії.

Городенківське управління провело засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Рішенням якої (мовиться про вищезгадану комісію – 24 канал) затвердили план заходів з ліквідації сказу, визначили неблагополучною територією частину міста Городенка, наклали карантинні обмеження та розпочали заходи з ліквідації сказу,

– розповіли у відомстві.

Окрім того, в осередку захворювання вживають заходи з локалізації захворювання.

Коротко про останні випадки сказу в Україні

5 серпня на Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це у Червонограді та прилеглих територіях з 30 липня запровадили карантинні обмеження.

10 серпня у Голосіївському районі Києва зафіксували випадок сказу. Інфікувався кіт, який покусав 4 людей. Згодом тварина померла.

8 жовтня в селищі на Волині оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили у лисиці, яка загинула від удушення місцевого собаки.

Власників домашніх тварин попереджають, що для запобігання виникнення сказу, а якщо з'явилися клінічні ознаки хвороби, – інформувати службу ветеринарної медицини або доправити тварину для огляду до ветеринара. Також у випадку контакту домашніх тварин з дикими – повідомити ветеринарів для проведення відповідних заходів, щоб попередити зараження та загибель домашньої тварини.