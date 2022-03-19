Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликає усіх працювати для перемоги над окупантами. Він просить усіх бути єдиними та забути про старі політичні чвари.

На думку Олексанра Ткаченка, зараз не час висловлюватися про те, що було зроблено не так та хто у цьому винен. Зара з в усіх українців лише одне завдання – здолати російських окупантів та прогнати їх з нашої землі.

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Заклик Ткаченка

Ткаченко попереджає, що ворог може використати проти нас будь-який допис чи претензію, тож краще працювати для того, аби деморалізувати ворога, а не українців.

Скеруйте свою енергію в мирне, або воєнне русло. Війну – не закінчено. Якщо у вас забагато часу – займіться волонтерством, якщо у вас письменницький талант – вступайте в інформаційні війська, якщо вам хочеться когось принизити – йдіть в кібер-армію,

– закликав він.

Він переконаний, що чвари між українцями – одне з головних завдань ворога тож поки він не переможений, краще об'єднатися для боротьби з ним.

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