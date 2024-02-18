Скільки "азовців" досі перебувають у полоні та чи могли полонені бути у збитому Іл-76

У російському полоні перебувають військові із різних підрозділів. Зокрема, представники полку "Азов", які героїчно обороняли Маріуполь.

Український військовий, виконуючий обов'язки командира полку "Азов" Богдан Кротевич у своєму інтерв'ю розповів, що у російському полоні перебуває понад 900 "азовців". Водночас точну цифру він не назвав.

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Він також не вважає, що на збитому Іл-76 перебували українські полонені. За його словами, росіяни могли знову помилково збити свій літак та вирішити отримати з того певну користь. Однак він наголосив, що це його особиста думка, яка базується на здогадках.

Яку користь? Вони кажуть про військовополонених, всі рідні звичайно хвилюються за своїх синів, батьків та чоловіків і починають хейт,

– пояснив він.

Крім цього, Кротевич зазначив, що військово-політичне командування у разі необхідності знайде шлях для того, аби обміняти "азовців".

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