Повітряний напад тривав з ночі: скільки БпЛА атакували Україну та скільки збила ППО

Росія вночі та зранку намагалася завдати руйнівних ударів по Україні. У ніч проти 11 липня (із 22:30 10 липня) ворог атакував нашу територію 79-ма ударними БпЛА – 60 "Шахедів", а решта дронів мали інші типи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": для яких регіонів була загроза

Як відпрацювала ППО

Військові зазначили, що за цей період протиповітряна оборона збила 44 ворожих ударних БпЛА й дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 16 дронів були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Вороги запускали "Шахеди" та інші дрони з районів Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Повітряний напад окупантів вдалося відбити завдяки роботі зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Відомо, що 19 дронів досягли цілі та влучили на 8 локаціях. Падіння уламків зафіксовано на трьох локаціях.

ППО збивала ворожі цілі вночі та зранку / Інфографіка Повітряних сил

Зранку начальник управління комунікації Повітряних Сил Юрій Ігнат розповідав, що щонайменше 20 дронів ворога літали над Україною зранку. Атака тривала з ночі, тому підбиття підсумків роботи ППО відтермінували до остаточного її завершення. За словами військового, росіяни вже не вперше застосовують БпЛА вдень після нічних обстрілів.