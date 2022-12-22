Росії потрібно 20 років, щоб забезпечити 200 тисяч "чмобіків" зброєю та технікою, – Катков

Російське командування провело розширену колегію міноборони, на якій заявили про плани суттєвого розширення збройних сил та певного реформування армії. Усе це звучить дуже масштабно, але на ділі – це радше фантазії, аніж реальні плани.

Утім починати варто з того, що міноборони Росії збирається сформувати 2 нових військових округи – Ленінградський і Московський. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Що означає створення нових військових округів

Він пояснив, військовий округ – це найбільше з'єднання в армії Росії, яке у випадку війни перетворюється на фронт. Тобто створення Московського округу у випадку війни означає створення фронту оборони Москви.

І якщо щодо Ленінградського військового округу питань не виникає, адже до НАТО приєднується Фінляндія, а це новий, 1300-кілометровий кордон з Альянсом всього за 130 кілометрів від Санкт-Петербурга, то Московський округ – це доволі значний показник.

Росія хоче розширити свою армію

Другий важливий момент – це, звичайно, заява Шойгу про збільшення армії Росії до 1,5 мільйона людей, що у 1,5 раза більше, аніж було у 2021 році, а також формування цілої низки з'єднань, дивізій та іншого. Це можна було б назвати амбіціями, але насправді – це плани на межі здорового глузду.

Катков пояснив що мова йде про створення артилерійських та мотострілецьких дивізій, переформування їх з бригад та створення нових, перетворення всіх бригад морської піхоти на дивізії – а це кратне збільшення, адже якщо бригада – це умовно 5 – 6 тисяч осіб, то дивізія може налічувати до 15 тисяч.

А що насправді

При тому, що росіяни планують якісь буквально фантастичні речі, водночас Шойгу бідкається щодо того, що ремонтних можливостей міноборони та оборонно-промислового комплексу Росії недостатньо. Адже цього року вони вже відкрили 2 додаткові ремонтні заводи, а відкриють ще 3. Тобто Росія має реальні проблеми з відновленням техніки, якщо про це говорять навіть у такій "вилизаній" доповіді.

Не менш важливо, що весь оборонний комплекс Росії у 2022 році зміг наростити випуск основних зразків озброєння та військової техніки на 30%. Це на колегії подали як неабияке досягнення, однак слід розуміти, що цей показник став результатом того, що вони:

перейшли на 12-годинний робочий день і 6-денний робочий тиждень,

ввели кримінальне покарання до 10 років за те, що не виконується ДОЗ – державне оборонне замовлення,

завалили ОПК грошима так, що у них нібито немає жодних обмежень щодо фінансування,

перенесли строки, ввели подекадний звітовий план, тобто буквально перейшли на ручне керування своїм ОПК.

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Тобто величезна кількість заходів дала лише 30-відсоткове збільшення випуску основної продукції. Якщо у цьому контексті згадати про плани щодо 200 тисяч мобілізованих у резерві, то працюючи у такому темпі, оборонно-промисловий комплекс зможе забезпечити їх відповідним озброєнням та військовою технікою через роки. Наприклад, лише на танки необхідно понад 6 років, а на бронемашини – понад 20 років.

"Для розуміння – навіть якщо у них не вистачить танків та БМП, для того, щоб вони просто пішки не ходили, необхідно понад 70 тисяч автівок", – зауважив Катков.

Він додав, що виходячи з усього цього, Росія просто планує завалювати фронти піхотними штурмами. Ба більше, командування окупантів чудово розуміє свої спроможності, а розмови про нові дивізії, бригади та все інше – це просто розмови.

А реальність в тому, що збільшуються збройні сили Росії виключно для того, щоб збільшити кількість піхотних частин і продовжувати піхотні штурми,

– підсумував військовий експерт.

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