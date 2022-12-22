Росії потрібно 20 років, щоб забезпечити 200 тисяч "чмобіків" зброєю та технікою, – Катков

22 грудня 2022, 16:34
Читать новость на русском

Російське командування провело розширену колегію міноборони, на якій заявили про плани суттєвого розширення збройних сил та певного реформування армії. Усе це звучить дуже масштабно, але на ділі – це радше фантазії, аніж реальні плани.

Утім починати варто з того, що міноборони Росії збирається сформувати 2 нових військових округи – Ленінградський і Московський. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.  

Зверніть увагу Настає переломна фаза війни: Світан спрогнозував велику атаку ЗСУ з новим озброєнням

Що означає створення нових військових округів

Він пояснив, військовий округ – це найбільше з'єднання в армії Росії, яке у випадку війни перетворюється на фронт. Тобто створення Московського округу у випадку війни означає створення фронту оборони Москви. 

І якщо щодо Ленінградського військового округу питань не виникає, адже до НАТО приєднується Фінляндія, а це новий, 1300-кілометровий кордон з Альянсом всього за 130 кілометрів від Санкт-Петербурга, то Московський округ – це доволі значний показник. 

Росія хоче розширити свою армію

Другий важливий момент – це, звичайно, заява Шойгу про збільшення армії Росії до 1,5 мільйона людей, що у 1,5 раза більше, аніж було у 2021 році, а також формування цілої низки з'єднань, дивізій та іншого.  Це можна було б назвати амбіціями, але насправді – це плани на межі здорового глузду. 

Катков пояснив що мова йде про створення артилерійських та мотострілецьких дивізій, переформування їх з бригад та створення нових, перетворення всіх бригад морської піхоти на дивізії – а це кратне збільшення, адже якщо бригада – це умовно 5 – 6 тисяч осіб, то дивізія може налічувати до 15 тисяч. 

А що насправді

При тому, що росіяни планують якісь буквально фантастичні речі, водночас Шойгу бідкається щодо того, що ремонтних можливостей міноборони та оборонно-промислового комплексу Росії недостатньо. Адже цього року вони вже відкрили 2 додаткові ремонтні заводи, а відкриють ще 3. Тобто Росія має реальні проблеми з відновленням техніки, якщо про це говорять навіть у такій "вилизаній" доповіді. 

Не менш важливо, що весь оборонний комплекс Росії у 2022 році зміг наростити випуск основних зразків озброєння та військової техніки на 30%. Це на колегії подали як неабияке досягнення, однак слід розуміти, що цей показник став результатом того, що вони:

  • перейшли на 12-годинний робочий день і 6-денний робочий тиждень, 
  • ввели кримінальне покарання до 10 років за те, що не виконується ДОЗ – державне оборонне замовлення,
  • завалили ОПК грошима так, що у них нібито немає жодних обмежень щодо фінансування,
  • перенесли строки, ввели подекадний звітовий план, тобто буквально перейшли на ручне керування своїм ОПК.

Олег Катков прокоментував божевільні плани росіян про розширення армії: дивіться відео

Тобто величезна кількість заходів дала лише 30-відсоткове збільшення випуску основної продукції. Якщо у цьому контексті згадати про плани щодо 200 тисяч мобілізованих у резерві, то працюючи у такому темпі, оборонно-промисловий комплекс зможе забезпечити їх відповідним озброєнням та військовою технікою через роки. Наприклад, лише на танки необхідно понад 6 років, а на бронемашини – понад 20 років. 

"Для розуміння – навіть якщо у них не вистачить танків та БМП, для того, щоб вони просто пішки не ходили, необхідно понад 70 тисяч автівок", – зауважив Катков. 

Він додав, що виходячи з усього цього, Росія просто планує завалювати фронти піхотними штурмами. Ба більше, командування окупантів чудово розуміє свої спроможності, а розмови про нові дивізії, бригади та все інше – це просто розмови.

А реальність в тому, що збільшуються збройні сили Росії виключно для того, щоб збільшити кількість піхотних частин і продовжувати піхотні штурми,
– підсумував військовий експерт.  

Росія втратила вже 100 тисяч солдатів

  • Дивні плани міноборони стають зрозумілими, якщо зважати на те, що з початку повномасштабної війни в Україні загинуло вже понад1 00 тисяч окупантів. Важливо, що це без урахування поранених, яких, як правило у 2 – 3 рази більше. 
  • Так, за даними аналітиків Global Firepower, перед вторгненням у лютому Росія справді мала одну з найчисельніших армій світу – 850 тисяч особового складу регулярної армії. На той час це був п'ятий показник у світі. 
  • Тобто втрати в понад 100 тисяч окупантів свідчать, що ворог втратив майже 12% своєї регулярної армії, а крім того – понад 50% угруповання, залученого для вторгнення, яке нараховувало близько 190 тисяч солдатів. 
Автор: Софія Гусєва