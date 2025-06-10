Скільки ще Україна здатна протистояти Росії: Зеленський відповів

Вже понад 1200 днів українці чинять героїчний опір російській агресії. Захисники стримують ворожий наступ з півночі, сходу та півдня.

Окупантам вдається просуватися повільно, ціною великих втрат. Видання Válasz Online поцікавилося у Володимира Зеленського, скільки ще часу Україна може протриматися за поточної інтенсивності бойових дій та обстрілів, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Глава держави зауважив, що це складне питання, адже ніхто не намагався з'ясувати, скільки ще здатні витримати українці.

Він наголосив, що Україна вже вчора хотіла б закінчити війну, кожен день для неї є важким. І рік тому вже було важко через втрати.

Світові лідери, звісно, можуть думати про те, скільки ще витримає Україна, але ми очікуємо від світу іншого – щоб він зупинив Путіна,

– заявив Зеленський.

За словами політика, США могли б запровадити санкції, а Європа б знайти спосіб вплинути на Китай.

Зеленський підкреслив, що не слід чекати, скільки ще українці зможуть опиратися.

Ніхто не повинен просто сидіти і чекати, бо ми маємо справу з ситуацією, яка цілком може стати переходом до Третьої світової війни,

– наголосив він.

Президент заявив, що потрібно щодня працювати, комунікувати із сильними державами, які санкціями і розривом економічних зв'язків можуть стримати російську економіку.