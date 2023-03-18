У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно для навчання українських пілотів на F-16

Навчання пілотів та інженерів на F-16 відбувається довго. І мова не про самі польоти, а про ефективне використання можливостей та озброєння літака.

В інтерв'ю 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заначив, що навчання пілотів й інженерів – "це дуже складне питання".

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Скільки часу потрібно на освоєння F-16

За словами Ігната, українські пілоти зможуть опанувати всі типи озброєння на F-16 приблизно за пів року. Для навчань Повітряні Сили відібрали найздібніших пілотів зі знанням англійської мови, які мають бойовий досвід, сотні годин нальоту, бажання та оптимізм. Він зауважив, що це молоді пілоти, які матимуть перспективу подальшого проходження служби. І для кожного пілота є індивідуальна програма підготовки.

Навчання пілотів і інженерів дуже складне питання. Це два основних і ключових питання, які, можливо, будуть тим не швидкоплинним і стримуючим фактором. Пілот може полетіти за 1 – 2 тижні, але навчитися ефективно застосовувати всі системи і озброєння – інше питання. Літак призначений для того, щоб на ньому воювати, і льотчик має на ньому навчитися воювати,

– сказав Ігнат.

Не потрібно забувати про необхідність навчання інженерів

Речник Повітряних сил наголосив, що потрібно навчати не лише пілотів, а й інженерів. Адже десятки людей щодня обслуговують один літак перед вильотом і після, а також відбуваються поточні експлуатаційні роботи, ремонт.

Візуально американські й радянські літаки наче однаково літають, але всередині системи відчутно різняться. Це непростий процес,

– уточив він.