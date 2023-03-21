Навчання пілотів на західних винищувачах може зайняти менше, ніж півроку, – Повітряні сили ЗСУ
Джерело:Міністерство оборони України
Повітряні сили України потребують сучасних багатоцільових літаків, що здатні виконувати більше завдань, ніж радянська техніка, яка уже є на озброєнні нашої авіації. Мовиться передовсім про літаки F-16 або про іншу авіацію, що має такі ж характеристики і зможе використовувати такі ж боєприпаси.
На цьому зокрема наголосив начальник авіації командування Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов, пише 24 Канал. Військовий також повідомив, скільки може зайняти навчання українських пілотів для керування західними винищувачами.
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За словами Голубцова, зараз в України є можливість для зберігання та захисту авіації, оскільки від союзників надходить все більше систем протиповітряної оборони, які можуть захистити зокрема і аеродромну інфраструктуру.
Терміни навчання пілотів
Військовий повідомив, що зараз українські пілоти витискають максимум можливостей з радянської техніки, що є на оснащені в армії.
Нещодавно два льотчики з України проходили тестування в Сполучених Штатах Америки, аби показати наскільки швидко зможуть освоїти сучасні бойові літаки, зокрема і F-16. Висновки показали, що термін перенавчання українських пілотів може зайняти менше, ніж 6 місяців.
Голубцов наголосив, що швидше Україна отримає сучасні багатоцільові літаки, тим швидше зможе перемогти у війні і врятувати якомога більше людських життів.
Відомий пілот Ден Гемптон зголосився захищати небо України
- Ден Гемптон – підполковник у відставці із позивним Two Dogs. Його називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16. Він здійснив 151 бойовий виліт та має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів з часів війни у В'єтнамі.
- Гемптон вважає, що партнери передадуть Україні літаки F-16. А далі потрібно знайти людей, які мають тисячі годин польотів на цих винищувачах. Він вважає, що є достатньо таких пілотів, які погодилися б приїхати допомогти Україні. Гемптон сам заявив, що готовий на це піти, якщо уряди все погодять.
- Олександр Мусієнко назвав такий сценарій реалістичним, за умови, якщо Україна отримає літаки F-16. Він нагадав, що Україну зокрема захищає інтернаціональний легіон. Це іноземні бійці, які дають добровільну згоду, підписують контракт і воюють у складі української армії.