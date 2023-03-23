У розвідці розповіли, скільки ще Росія зможе воювати

Українська розвідка проаналізувала, на скільки часу у Росії вистачить ресурсів воювати в Україні. Мовиться про два роки.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс говорив, що мовиться про два роки війни з "нинішньою інтенсивністю".

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Скільки часу Росія ще зможе воювати

Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну,

– заявив Скібіцький.

Він також додав, що, якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.

Щодо "Шахідів", то заступник глави розвідки пояснив, що, за українськими підрахунками, у росіян є ще запас з тих партій, які вони отримували наприкінці минулого і на початку цього року.

"У них, ймовірно, залишилося ще близько 200 одиниць "Шахідів". Але вони їх не використовують так масово, як раніше", – додав Вадим Скібіцький.

За його словами, це й підтверджує те, що в них немає великого запасу, тож росіяни економлять.

Які прогнози щодо війни у розвідці Литви

Керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс заявив, що Владімір Путін має намір затягнути війну проти України. Російський диктатор хоче дочекатись, поки Захід нібито відмовиться підтримувати Київ.

Станом на березень 2023 року розвідник припустив, що наразі Росія має сили та засоби, щоб вести війну проти України ще декілька років. Та вести війну з нинішньою інтенсивністю Кремль зможе ще два роки.

Проте Елегіюс Паулавічюс додав, що тривалість війни також залежатиме від "підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".