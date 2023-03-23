У розвідці розповіли, скільки ще Росія зможе воювати
Джерело:"РБК-Україна"
Українська розвідка проаналізувала, на скільки часу у Росії вистачить ресурсів воювати в Україні. Мовиться про два роки.
Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс говорив, що мовиться про два роки війни з "нинішньою інтенсивністю".
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Скільки часу Росія ще зможе воювати
Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну,
– заявив Скібіцький.
Він також додав, що, якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.
Щодо "Шахідів", то заступник глави розвідки пояснив, що, за українськими підрахунками, у росіян є ще запас з тих партій, які вони отримували наприкінці минулого і на початку цього року.
"У них, ймовірно, залишилося ще близько 200 одиниць "Шахідів". Але вони їх не використовують так масово, як раніше", – додав Вадим Скібіцький.
За його словами, це й підтверджує те, що в них немає великого запасу, тож росіяни економлять.Зверніть увагу! Українська розвідка заявляла, що Росія готується до довготривалої війни. Про це свідчать проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу. Наша розвідка каже, що на території держави-агресора планують запровадити воєнний стан.
Які прогнози щодо війни у розвідці Литви
- Керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс заявив, що Владімір Путін має намір затягнути війну проти України. Російський диктатор хоче дочекатись, поки Захід нібито відмовиться підтримувати Київ.
- Станом на березень 2023 року розвідник припустив, що наразі Росія має сили та засоби, щоб вести війну проти України ще декілька років. Та вести війну з нинішньою інтенсивністю Кремль зможе ще два роки.
- Проте Елегіюс Паулавічюс додав, що тривалість війни також залежатиме від "підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".