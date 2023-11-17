ЗМІ пишуть, що майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України: що кажуть прикордонники

Журналісти стверджують, що майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, щоб ухилитися від мобілізації. Ще приблизно стільки ж намагалися це зробити.

У період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 19 740 чоловіків незаконно перетнули кордон України. Про це пише BBC, посилаючись на дані п’ятьох сусідніх країн: Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини.

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Скільки чоловіків намагалися втекти з України

21 113 людей намагалися нелегально виїхати з України, але їх спіймала місцева влада. Більшість з них, а саме 14 313, хотіли перейти кордон пішки або переплисти річки. Ще 6800 використати підроблені документи, у яких, зокрема, були вигадані хвороби.

Представник президента України у Верховній Раді Федір Вениславський заявив, що уникнути мобілізації намагаються 1 – 5% чоловіків і вони не мають вирішального значення для оборони України.

Вони точно не мають вирішального значення для оборони України. Я переконаний: стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95 – 99%,

– сказав він.

Чи буде екстрадиція втікачів

1 вересня глава фракції Слуга народу Давид Арахамія не виключив, що військовозобов'язаних українців, які виїхали за кордон за підробленими документами, можуть екстрадувати для притягнення до відповідальності.

Однак міністр юстиції України Денис Малюська зауважив, що налагодити екстрадицію всіх українців, які втекли за кордон, неможливо. Аже кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Тож пріоритет нададуть топкорупціонерам.

Також він зауважив, що таке суворе покарання зможе лише "відрізати бажання взагалі повертатися".

До слова, нещодавно в Одесі затримали організаторку хитрої схеми для ухилянтів. Одеситка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюб з чоловіками призовного віку, щоб вони могли виїхати за кордон. Згодом так звані "наречені" поверталася, а через деякий час шлюб розривався.