Скільки чоловіків призовного віку щоденно виїжджають з України: дані ДПСУ

У Державній прикордонній службі розповіли, скільки чоловіків призовного віку щодня виїжджають з України за кордон. У відомстві також пояснили, на основі яких документів випускають з країни військовозобов'язаних.

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук розповів на пресконференції, скільки чоловіків виїжджають по всій ділянці західного кордону, пише 24 Канал.

Дивіться також Таких людей не можна втрачати, – Зеленський про повернення українських біженців і переселенців

Що відомо про кількість чоловіків, які виїжджають за кордон

Полковник Держприкордонслужби заявив, що за добу з України на західній ділянці кордону виїжджають:

орієнтовно 6 тисяч чоловіків призовного віку;

з них за системою "Шлях" як волонтери – тільки 150 – 200 чоловіків.

Ігор Матвійчук розповів, що найбільше чоловіків призовного віку, які перетинають кордон, – це водії вантажних перевезень, ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки, та ті, які виховують троє і більше дітей.

В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання,

– заявив посадовець.

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби пояснив, що значна частина чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку