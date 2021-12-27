Скільки COVID живе в організмі, підготовка до нової пандемії: новини про коронавірус 27 грудня
Джерело:24 канал
За добу в Україні провели менш ніж 30 тисяч COVID-щеплень. Потрібно готуватися, – в ООН попередили про нову пандемію. Авіакомпанії скасовують тисячі рейсів на новорічні свята через штам Омікрон. Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 27 грудня
Остання статистика захворюваності
Джерело: МОЗ
Впродовж 26 грудня в Україні виявили 1 864 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 053 людини. На жаль, ще 133 інфікованих пішли з життя. Натомість одужали 4 527 людей.
Днем раніше Темпи вакцинації в Україні знизилися, COVID-19 в оленів: новини про коронавірус 26 грудня
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні зробили лише 25 616 тестувань на коронавірус. Зокрема методом ПЛР провели 8 899 досліджень, а методом ІФА – 1 881. За цей самий період в країні використали 14 836 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Ситуація в регіонах
26 грудня найбільше хворих на коронавірус виявили у столиці. Натомість найвища смертність зафіксована у Запорізькій області, де за минулу добу померли 18 хворих на COVID-19.
Приріст захворюваності по країні:
- Київ – 256 хворих;
- Вінницька область – 54 хворих;
- Волинська область – 91 хворий;
- Дніпропетровська область – 55 хворих;
- Донецька область – 119 хворих;
- Житомирська область – 132 хворих;
- Закарпатська область – 62 хворих;
- Запорізька область – 59 хворих;
- Івано-Франківська область – 67 хворих;
- Київська область – 131 хворий;
- Кіровоградська область – 57 хворих;
- Луганська область – 1 хворий;
- Львівська область – 56 хворих;
- Миколаївська область – 42 хворих;
- Одеська область – 83 хворих;
- Полтавська область – 39 хворих;
- Рівненська область – 50 хворих;
- Сумська область – 38 хворих;
- Тернопільська область – 91 хворий;
- Харківська область – 64 хворих;
- Херсонська область – 24 хворих;
- Хмельницька область – 39 хворих;
- Черкаська область – 135 хворих;
- Чернівецька область – 47 хворих;
- Чернігівська область – 72 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Загальна статистика: Станом на ранок 27 грудня в країні зафіксовано 3 646 988 інфікованих коронавірусом. 3 432 739 людей вже подолали хворобу. Але помер, на жаль, щонайменше 94 971 пацієнт.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
За добу в Україні провели менш ніж 30 тисяч COVID-щеплень
Джерело: МОЗ
Загалом в країні провели 28 009 499 COVID-щеплень. Натомість повний курс вакцинації двома дозами пройшла 13 414 061 людина. Що стосується додаткової дози, то її отримали вже 2 110 вакцинованих, а ревакцинальну дозу зробили 793 людини.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Варто знати Як хворі на СНІД переносять коронавірус: розповідь пацієнтки
Новини про коронавірус у світі 27 грудня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 27 грудня у світі виявили понад 280 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 52 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Італія.
Потрібно готуватися, – в ООН попередили про нову пандемію
Джерело: твітер генсека ООН
Необхідно підготувати систему охорони здоров'я до нових пандемій. На цьому наголосив генсек ООН Антоніо Гетерриш. Він закликав приділити увагу питанню підготовки до нових пандемій і виділити на це необхідні кошти. Він наголосив, що це питання потребує інвестицій.
Авіакомпанії скасовують тисячі рейсів на новорічні свята через штам Омікрон
Джерело: Lowcost.ua
Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування 33 тисяч рейсів у зимовому розкладі. Це близько 10% загального плану польотів. Все через новий штам коронавірусу "Омікрон". Пілоти просто не можуть вийти на міжконтинентальні рейси через хворобу. Згідно з даними вебсайту FlightAware, починаючи з 24 грудня було скасовано вже понад 8 тисяч рейсів. Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї.
До теми Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців
Дослідження коронавірусу
Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців
Джерело: In Review
Вчені Національного інституту здоров'я США повідомили, що коронавірус може проникати за межі дихальної системи, зокрема в мозок та серце. А сама інфекція може зберігатися в організмі близько 230 днів. Але зауважимо, що дослідження поки що опубліковане у вигляді препринта й очікує на оцінку рецензентів у журналі Nature.
Нові таблетки проти COVID-19 прості у використанні, але підходять не всім
Джерело: MedicalXpress
Нещодавно в інфікованих пацієнтів із COVID-19 з'явилися 2 нових варіанти лікування коронавірусу, які можна приймати вдома. Мовиться про таблетки від Pfizer та Merck. Але в цих препаратах є один нюанс: таблетки потрібно приймати якнайшвидше, як тільки з'являться симптоми. І препарати підходять не всім, хто має позитивний результат тесту на коронавірус.