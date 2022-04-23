Скільки дітей постраждали внаслідок війни Росії в Україні: оновлені дані
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Ювенальні прокурори засвідчили, що внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Росії на територію України постраждали більш ніж 595 дітей.
Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне – 208. Проте зросла кількість поранених, на сьогодні їх вже 387.
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У Офісі Генерального прокурора зазначають, що цифри не остаточні, оскільки триває збір інформації у регіонах з активними бойовими діями та тимчасово окупованих територіях.
Дані по регіонах:
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120,
- Київській – 113,
- Харківській – 91,
- Чернігівській – 66,
- Херсонській – 44,
- Миколаївській – 41,
- Луганській – 37,
- Запорізькій – 25,
- Сумській – 17,
- у місті Києві – 16,
- Житомирській – 15.
Зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок війни Росії в Україні / Інфографіка Офіс Генерального прокурора
Нагадаємо, внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури Запорізької області, осколкове поранення отримала 5-річна дитина.
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