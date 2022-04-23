Скільки дітей постраждали внаслідок війни Росії в Україні: оновлені дані

23 квітня 2022 , 08:50
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Джерело:

Офіс Генерального прокурора

Ювенальні прокурори засвідчили, що внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Росії на територію України постраждали більш ніж 595 дітей.

Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне – 208. Проте зросла кількість поранених, на сьогодні їх вже 387.

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У Офісі Генерального прокурора зазначають, що цифри не остаточні, оскільки триває збір інформації у регіонах з активними бойовими діями та тимчасово окупованих територіях. 

Дані по регіонах:

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120,

  • Київській – 113,
  • Харківській – 91,
  • Чернігівській – 66,
  • Херсонській – 44,
  • Миколаївській – 41,
  • Луганській – 37,
  • Запорізькій – 25,
  • Сумській – 17,
  • у місті Києві – 16,
  • Житомирській – 15.


Зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок війни Росії в Україні / Інфографіка Офіс Генерального прокурора 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури Запорізької області, осколкове поранення отримала 5-річна дитина.

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Автор: Юлія Бабич