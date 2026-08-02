ППО України збиває понад 90% дронів: Зеленський розповів про захист неба

Російські військові продовжують завдавати масованих ударів по Україні. Президент Володимир Зеленський розповів про роботу сил ППО та кількість збитих цілей.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про заяву Зеленського?

Зеленський заявив, що російська балістика залишається проблемою для України, однак сили ППО вже забезпечили захист від значної кількості ворожих крилатих ракет.

Президент наголосив, що рівень збиття ударних дронів противника перевищує 90%, що є вагомим результатом роботи України.

Сьогодні Повітряні Сили – це значно більше ніж один із видів військ. Це складова нашого захисту, яка багато в чому реально визначає перебіг цієї війни. Українці не віддали і не віддають росіянам своє небо,

– заявив Зеленський.

За його словами, завдяки підтримці партнерів працюють системи ППО Patriot, IRIS-T, NASAMS і Hawk.

Нагадаємо, що Євген Хмара разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим зустрівся з головним маршалом авіації Британії сером Річардом Найтоном.

За словами Хмари, Україна розраховує на допомогу від британців у постачанні ракет. Йдеться про озброєння для систем протиповітряної оборони та ракет Meteor для винищувачів Gripen для протидії російським літакам-носіям КАБів.

Також президент США Дональд Трамп на початку липня під час саміту НАТО в Анкарі заявляв, що дасть Україні ліцензії на виготовлення ракет до Patriot.

Попри це, він заявив, що Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення. Трамп наголосив, що варто бути "вкрай обережними" з передачею таких технологій.