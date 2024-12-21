Владімір Путін, на жаль, на свій вік, має досить хороший стан здоров'я та може проводити важливі зустрічі самостійно. Водночас він себе береже, тому на інші події може мати кілька двійників.

Їх можна навіть класифікувати категоріями – "який і куди годиться". Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов, зауваживши, що сам Путін є жорстоким психопатом, який думає лише про велич.

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Скільки двійників може бути у Путіна

За словами кандидата психологічних наук, російський диктатор може мати 2 двійників різних типів – "говорун" та "інавгураційний". Останній вміє гарно поводитись на публіці та читати з листка.

Сам ж "оригінал" диктатора себе береже, залучений лише у важливих подіях та переговорах.

Путін ("справжній" – 24 Канал) може ще багато чого. От, для прикладу, остання його поява у Північній Кореї чи на зустрічі з Сі Цзіньпіном,

– зауважив Попов.

Кандидат психологічних наук наголосив, що Путін є психопатом, але, на жаль, в такому випадку людину можна лікувати лише медикаментозно. Стан здоров'я російського диктатора не є в найгіршому стані.

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Водночас Путін запропонував провести експеримент з ударом ракети "Орешник" по Києву, щоб перевірити, як її можливо збити. Це свідчить про те, що він не піддається ніяким людським обговоренням, адже в таких словах відсутня будь-яка людяність. Путіна цікавить тільки його влада та "велич" Росії, які будуть при цьому втрати – йому не цікаво.

Коли він затнувся, коли відповідав на питання про податки – він просто хвилювався. Навіть цей клон знає, яка зараз економічна ситуація в Росії,

– зазначив Попов.