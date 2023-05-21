"Ніхто поштучно передавати не буде": Ігнат пояснив, скільки F-16 Україна може отримати спочатку

США врешті підтримали постачання Україні винищувачів F-16 та навчання українських пілотів. Наразі відомо, що літаки не будуть передавати поштучно.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Безумовно, передання F-16 Україні стане історичним рішенням.

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Скільки літаків може отримати Україна

Ігнат наголосив, що наразі про кількість, терміни та види озброєння розповідати ніхто не буде, адже ця інформація може спрацювати проти нас.

Однак, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ті літаки. Літаки будуть передаватись підрозділами, а це – щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті це понад 12 літаків,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил також розповів, що один американський F-16 може замінити 4 радянські винищувачі.

"Про кількість говоримо тоді, коли буде розуміння, коли, де і на якому напрямку виконувати ті чи інші завдання. Наше завдання зараз – це оборона країни і посилення протиповітряної оборони", – підкреслив Ігнат.

Він також наголосив, що F-16 допоможуть відігнати російські літаки від наших кордонів, які обстрілюють цивільне населення керованими авіабомбами.

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