Агресія Путіна "відкинула Росію на 30 років назад", – The Times

Росія витрачає ресурси та сили на війну проти України. Вона втратила статус наддержави.

Про це з посиланням на анонімних західних чиновників розповіли журналісти видання The Times. Зазначили, що російська економіка ослаблена настільки, що її відновлення може зайняти до 30 років.

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"В Україні загинуло понад 100 тисяч російських солдатів, а Кремль витратив на війну чверть свого річного бюджету", – зазначили у The Times.

Витратили запаси

За інформацією журналістів, українські військові знищили половину російських танків. Крім цього, Кремль швидко витратив запаси ракет, боєприпасів та снарядів.

Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило The Times, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свою економічну і військову міць, – сказали у The Times.

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