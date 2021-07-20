Вартість окупації: скільки грошей втратила Україна та коли Росія зможе їх компенсувати

Економіка України втратила приблизно 135 мільярдів доларів внаслідок окупації Росією Криму. Це становить 75% від ВВП України станом на останній мирний рік, 2013-й.

Згідно зі свіжими даними, ця оцінка майже на 30 мільярдів доларів перевищила оцінку Міністерства економіки, яка проводилася у 2014 році.

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Водночас у гривневому еквіваленті ця сума збільшилася утричі. Якщо у 2014 році сума витрат становила 1,1 трильйона гривень, то за чинним курсом вона зросла до 3,6 трильйона гривень.

Яких втрат від окупації зазнала Україна:

755 тисяч гектарів посівних площ і 4,5% від загальної території країни. Збиток – 3 мільярди доларів;

поклади корисних копалин та енергоносії. На морському шельфі Криму перебували поклади сирої нафти, газу і вапна. Збиток – 52,3 мільярда доларів;

Житлова нерухомість – 93 500 квартир. Збиток – 42,7 мільярда доларів;

втрати приватного бізнесу становлять приблизно 18,4 мільярда доларів;

втрати українських банків - близько 2,7 мільярда доларів;

втрати держави та місцевих громад – 15,7 мільярда доларів.

На Росію можуть повпливати через міжнародні суди

Як пояснили у Центрі економічної стратегії, оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати їх через міжнародні суди, зобов'язавши Росію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи суб'єктів, причетних до окупації.

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Варто зазначити, що Україна створила Кримську платформу, установчий саміт якої відбудеться у Києві 23 серпня 2021 року. Участь у саміті візьмуть представники різних країн, зокрема США. Головна мета Кримської платформи – досягти на міжнародній арені активніших реакцій на окупацію Криму Росією.