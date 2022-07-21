Скільки HIMARS може отримати Україна до осені: прогноз військового експерта
У наступних пакетах допомоги США пообіцяла передати Україні ще 4 системи HIMARS, щоб ще ефективніше вибивати ворога з нашої території.
Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже загадково натякнув, що 4 новенькі HIMARS від США – "це далеко не все". Керівник Центру військово-правових досіджень Олександр Мусієнко спрогнозував, скільки HIMARS може отримати Україна до осені. Про це він розповів 24 каналу.
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За його словами, багато фахівців сходяться на думці, що Україні загалом потрібно 50 подібних систем та інші види озброєння.
Те, що у нас до осені буде 20 HIMARS – це зрозуміло,
– вважає Мусієнко.
І додав, що далі буде більше. На цих 20 ніхто зупинятися не буде. Єдине питання – це темпи. Вони не такі швидкі, як нам би того хотілося.
Коли з'явиться інша допомога
Крім цього, додав фахівець, будуть установки М270, постачання яких вже почались в Україну. Надходитиме й інша артилерія та боєприпаси до них.
І головне – це засоби протиповітряної оборони й штурмова та тактична авіація. Вона має з'явитись до кінця 2022 року, вважає Мусієнко.Довідка. HIMARS – це американська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.
HIMARS вже успішно нищить ворога: поставки не закінчаться
- США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Приблизно 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання.
- Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем.
- Ба більше, ЗСУ вже ліквідували сотні окупантів, знищили кілька складів боєприпасів, зокрема – у Новій Каховці накрили командний пункт разом із ППО.
- Так, наші оборонці вже зараз завдають успішних ударів по позиціях ворога, тилових районах, пунктах збереження боєприпасів та управління.