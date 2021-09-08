Скільки коштує обід для нардепів у Верховній Раді: фото меню
Джерело:"Апостроф"
Народні депутати після затяжних літніх канікул повернулися до роботи. Разом із Верховної Радою 8 вересня запрацювала й парламентська їдальня.
Повноцінний обід обійдеться приблизно у 180 гривень. Меню різноманітне та збалансоване.
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Що пропонують депутатам
Найдорожчі страви в їдальні для нардепів – рибні:
- філе сьомги – 174 гривні;
- філе сьомги гриль – 182 гривні;
- тартар з сьомгою та авокадо – 241 гривня.
Перші страви: окрошка – 59 гривень і борщ – 51 гривня.
Обід у їдальні Верховної Ради / Фото видання "Апостроф"
Обід у парламентській їдальні / Фото видання "Апостроф"
За другі страви доведеться віддати від 39 до 216 гривень.
- На гарнір пропонують пюре, рис і гречану кашу – вони обійдуться до 44 гривень за порцію.
Солодощі теж недорогі, найбільше коштує десерт "Білосніжка й сім гномів" у стаканчику – 63 гривні.
Меню їдальні Верховної Ради / Фото видання "Апостроф"
- Відтепер одночасно там може перебувати лише 12 представників ЗМІ