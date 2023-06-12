Руйнівний вибух на Каховській ГЕС: скільки країн об'єдналися довкола допомоги Україні

Після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС, майже два десятки країн зголосилися допомогти Україні. Допомогу надають і міжнародні організації, хоча Росія блокує їхню роботу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що 19 країн вже виділили Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС, пише 24 Канал.

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Україна отримала понад 100 човнів

Міністр закордонних справ повідомив, що Україна отримала:

понад 100 надувних човнів,

близько 400 помп і насосів,

півмільйона таблеток для очищення води,

пальне, питна вода, пакети, сухпайки та інша допомога.

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Кулеба також зазначив, що допомогу надають і міжнародні організації, такі як ООН та Червоний Хрест.

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, Координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги і дійсно ми бачимо, що вони зробили це", – сказав він.

Міністр додав, що в ООН підготували місії, які готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. За словами Кулеби, ці місії вже сформовані.

Україна вже надала гарантії безпеки ООН, що не зробила Росія, яка і підірвала Каховську ГЕС.

"ООН надіслала запит на гарантії безпеки Україні та Росії як окупанту. Україна миттєво надала такі гарантії. Ми зробили все, щоб допомога могла дістатися на лівий берег і допомогти людям. Росія станом на зараз такої відповіді не надала", – резюмував він.

Партнери вибудовують консенсус, що Росія підірвала Каховську ГЕС

Кулеба заявив, що партнери України все ще вибудовують консенсус у тому, що саме Росія підірвала греблю Каховської ГЕС.

За його словами, західні партнери не мають сумнівів у тому, що підрив Каховської ГЕС здійснила не Україна. Водночас Росія винна в будь-якому випадку, адже теракт є результатом агресії проти України.

Чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом – це все ще не встановлено. Тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук Росії, тут вибудовується консенсус,

– сказав Кулеба.

Також глава МЗС заявив, що західні ЗМІ помилилися, коли почали "розподіляти відповідальність" за підрив Каховської ГЕС між Україною та Росією. За його словами, це завдало великої шкоди правді про цей теракт.

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