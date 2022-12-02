Новий потужний сигнал: скільки країн НАТО підтримують вступ України

Члени НАТО підтримують майбутній вступ України до Альянсу. За цю ідею виступають усі 30 членів Альянсу, однак термінів не називають.

Щодо вступу в НАТО є прогрес. Про це повідомила віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі, передає 24 канал.

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Двері до НАТО відчинені

Стефанішина розповіла, що на останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодились, що в майбутньому Україна має бути членом НАТО. Наголосили, двері перед Україною відчинені.

Політикиня зауважила, це рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Бухаресті в 2008 році. Нова заява – потужний сигнал, який свідчить про відсутність страху перед тиском Росії в Альянсі.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше також наголошував, що двері НАТО відчинені для України. Згодом він додав, що передумовою для того, аби розпочався процес вступу України до Альянсу, є її перемога у війні з Росією

Нещодавно Бельгія підтримала рух України до НАТО та ЄС. Прем'єр-міністр Бельгії затвердив це документально.

Політолог Микола Давидюк зазначав, що необхідні публічні заяви всіх, хто підтримує наше членство в Альянсі. Однак, за його словами, таких держав в організації більше ніж половина.

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