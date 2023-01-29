Полковник ЗСУ сказав, яка мінімальна кількість винищувачів F-16 потрібна Україні для наступу

Україні необхідні літаки F-16 для проведення успішного наступу. Мінімальна бажана кількість – це хоча б 2 авіабригади.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Однак уже Шольц виступає проти надання Україні винищувачів і пояснює, що це аби уникнути війни між НАТО й Росією.

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F-16 – це летюча платформа 4 в 1

Світан зазначив, що F-16 – це летюча платформа, багатоцільовий винищувач, так званий 4 в 1. Тобто, це платформа, яка може виконувати завдання:

наземної підтримки військ, тобто, як бомбардувальник;

штурмовика по землі;

перехоплювача ракет;

винищувача в повітряних боях проти винищувачів ворога й повітряних цілей літаків ворога.

Тому передача такого роду платформ нам вирішить дуже багато задач і в наступі, й у прикритті нашого неба. Нехай самому по собі літаку 4 десятки років, але він мав певну кількість модернізацій. Нині останні модернізовані літаки можуть нести весь спектр озброєння, яке є у країн НАТО,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що літак адаптований до всіх елементів ураження, які є. Основні з них, якщо ППО, це ракети типу AMRAAM, які використовує NASAMS. Також IRIS-T він може нести, збільшуючи його бойовий радіус до тисячі кілометрів плюс певний пакет бомб, авіабомб, ракет, крилатих ракет.

Світан сказав, яка мінімальна кількість винищувачів F-16 потрібна Україні для наступу: дивіться відео

Необхідна для України кількість

За словами льотчика-інструктора, мінімальна оптимальна кількість винищувачів такого типу – це авіабригада. Це 2 ескадрильї по 12 літаків. Приблизно 24 літаки – це оптимальний мінімум для цього літака, його експлуатації, його інженерно-технічного супроводу.

"Є сенс ставити певні техніко-експлуатаційні частини на аеродромах. Як мінімум треба буде 2 аеродроми – основний і запасний. Ці 2 аеродроми мають бути прикриті системами типу Patriot. Однієї батареї досить, щоб прикрити цю авіабазу з 2 аеродромів, якщо вони поруч розташовані", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Як він зазначив, від 24 літаків і більше наші Повітряні сили ЗСУ зможуть експлуатувати. Звісно, це та мінімальна кількість літаків, яка нам потрібна для виконання наступальних дій. Одна авіабригада прикриє один корпус при виконанні наступальних дій.

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